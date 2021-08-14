Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2021
 
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"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы

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Волочкова вернулась в Россию, но продолжает постить снимки со своего отдыха в Греции
Волочкова вернулась в Россию, но продолжает постить снимки со своего отдыха в Греции
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая вернулась после трех недель отдыха в Греции в родной Санкт-Петербург, продолжает постить свои отпускные фотографии. 13 августа она выложила в Instagram снимок, на котором лежит в мини-бикини на траве, пятой точкой к фотообъективу. 45-летняя артистка утверждает, что пока пыталась сделать селфи, кто-то случайно запечатлел ее сзади.

"Я вообще не умею делать селфи. Получается какая-то фигня всегда. Как это правильно делать? А ведь, я слышала, какие-то фильтры еще люди накладывают. Это через какое приложение? Или маски тоже через Instagram. Просто мне кажется, когда селфи делаешь, получается одно лицо в кадре и все. А пока я пыталась сфотографировать себя, меня уже успели запечатлеть", – написала Волочкова.

Пост балерины меньше чем за сутки набрал почти 15 тыс. лайков и около 750 комментариев.

"Ой, какие-то фильтры... Ни разу не слышала. Ой, а как их делают?! Мой светлый лик пишут только художники XVIII века. Там еще [царь] Николай стоит, лично с ним знакома", – передразнил пост балерины пользователь с ником aqualeryart.

"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка", – написал alexeisteshenko.

"Вы меня извините, конечно, но все ваши фотографии напоминают продажу себя", – считает anna.afa.

"Очень удачный ракурс", – похвалила Волочкову aria.kokorina.

"У меня закончились слова. Просто хожу сюда комменты читать", – призналась ira_mira55.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Греция, пляж, Анастасия Волочкова, каникулы, селфи, отдых, балерина, ягодицы
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