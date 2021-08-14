"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы

Волочкова вернулась в Россию, но продолжает постить снимки со своего отдыха в Греции Фото: volochkova_art / Instagram

"Я вообще не умею делать селфи. Получается какая-то фигня всегда. Как это правильно делать? А ведь, я слышала, какие-то фильтры еще люди накладывают. Это через какое приложение? Или маски тоже через Instagram. Просто мне кажется, когда селфи делаешь, получается одно лицо в кадре и все. А пока я пыталась сфотографировать себя, меня уже успели запечатлеть", – написала Волочкова.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Пост балерины меньше чем за сутки набрал почти 15 тыс. лайков и около 750 комментариев.

"Ой, какие-то фильтры... Ни разу не слышала. Ой, а как их делают?! Мой светлый лик пишут только художники XVIII века. Там еще [царь] Николай стоит, лично с ним знакома", – передразнил пост балерины пользователь с ником aqualeryart.

"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка", – написал alexeisteshenko.

"Вы меня извините, конечно, но все ваши фотографии напоминают продажу себя", – считает anna.afa.

"Очень удачный ракурс", – похвалила Волочкову aria.kokorina.

"У меня закончились слова. Просто хожу сюда комменты читать", – призналась ira_mira55.