"Как можно отдыхать в компании шпагатов, но без дочки?" Волочкова оголила ягодицы и опять показала шпагат

Волочкова почти три недели отдыхает в Греции, откуда регулярно постит свои фото Фото: volochkova_art / Instagram

"За три недели греческого отдыха вроде форма моя физическая на месте", – написала 45-летняя балерина под фото со шпагатом. На них она в купальнике и в обуви на высокой платформе позирует на фоне моря.

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"Ну, я поплыла", – подписала другой пост балерина и приложила снимок, на котором лежит на животе в неглубоком бассейне, выставив из-под воды оголенные ягодицы.

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Суммарно оба поста Волочковой набрали больше 13 тыс. лайков.

"Ну, как так можно! Все можно понять, дочка живет у папы, удобно к месту учебы. Но летом! Как можно отдыхать в компании шпагатов, но без дочки?" – возмутилась пользователь с ником irina_1989sh.

"Форма на месте, а мозги на месте?" – поинтересовалась allapetrova6150.

"Как же примитивна! Вы здоровы?" – спросила fedorovanatasha_.

"Это какая-то болезнь… эксгибиционизм", – считает olnis1410.