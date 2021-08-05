"Что случилось с телом?". "Где рогатка?", "Решим проблемы голыми бабами". Волочкова снялась в микробикини на песке

"Мой прекрасный греческий отдых. Я очень люблю море и солнце. Мне так тут хорошо! И вам всем я желаю добра и радости", – написала она.

Балерина позировала в раздельном купальнике, сидя на песке.

"Что случилось с телом?" – спросила подписчица margo.rita.24.

"Где рогатка?!" – спросил vvmtemir.

"Больше голого тела, а то проблем нет в стране. Решим проблемы голыми бабами. Ура!" – заявила luydmila56.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).