"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре

"Путешествие по воде", – написала она.
Балерина предстала в раздельном купальнике, прозрачном пеньюаре и босоножках на массивной платформе.
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Подписчики отреагировали на ролик.
"Какие забавные утюги на ногах", – отметила tatyana160971.
"Все прекрасно! Но эта обувь. Выбросьте уже, пожалуйста, они ужасны!" – заявила gulyai_xalatnica.
"Настя, вы эталон пошлости и безвкусицы!" – написала martini849984.
Также Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена в купальнике лежащей на краю бассейна.
"Прилегла", – написала она.
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20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).