"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре

"Путешествие по воде", – написала она.

Балерина предстала в раздельном купальнике, прозрачном пеньюаре и босоножках на массивной платформе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на ролик.

"Какие забавные утюги на ногах", – отметила tatyana160971.

"Все прекрасно! Но эта обувь. Выбросьте уже, пожалуйста, они ужасны!" – заявила gulyai_xalatnica.

"Настя, вы эталон пошлости и безвкусицы!" – написала martini849984.

Также Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена в купальнике лежащей на краю бассейна.

"Прилегла", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)