"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини

"Какие планы? Во-первых, сегодня мы играем в Театре Моссовета "Три сестры", во-вторых, сегодня День шампанского! А в-третьих, экадаши… Что будем делать?" – спросила она.

Телеведущая предстала в раздельном купальнике. Она выбрала модель бикини с низкой посадкой плавок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

"Реально! Как с обложки журнала! Томная, грациозная", – прокомментировала подписчица olechka_794.

"Какое тело красивое", – написал kamran_aliyev.91.

"Юля, вы стали часто оголяться. У вас что, появился молодой любовник?" – спросила olga_bahar14.