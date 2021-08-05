"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини

"Какие планы? Во-первых, сегодня мы играем в Театре Моссовета "Три сестры", во-вторых, сегодня День шампанского! А в-третьих, экадаши… Что будем делать?" – спросила она.
Телеведущая предстала в раздельном купальнике. Она выбрала модель бикини с низкой посадкой плавок.
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"Реально! Как с обложки журнала! Томная, грациозная", – прокомментировала подписчица olechka_794.
"Какое тело красивое", – написал kamran_aliyev.91.
"Юля, вы стали часто оголяться. У вас что, появился молодой любовник?" – спросила olga_bahar14.
Экадаши – это одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца в индуистском календаре. Дни экадаши считаются благоприятными для совершения аскезы.
Высоцкая замужем за российским режиссером Андреем Кончаловским. Они узаконили отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м. У пары двое детей: Мария (1999) и Петр (2003). Сейчас мужу Высоцкой 83 года.
Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный "мерседес", за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов. В интервью программе "Познер" на российском "Первом канале" Кончаловский заявил, что выздоровление дочери стало главной целью его жизни. Предыдущую информацию о дочери Кончаловского раскрывал в 2016 году его сын и коллега Егор Кончаловский. Он говорил, что Маше лучше.
Кончаловский в январе 2017 года заявил, что Донбасс является не частью России, а "частью российской культуры", тогда как Крым – "территориальная часть России".