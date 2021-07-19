"Классный вид", "Худшее фото порножурнала". 47-летняя Высоцкая в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса

"Море, море… Грезы", – подписала она снимок.

"Зрелая и ухоженная женщина – особый шик и роскошь", – прокомментировали фото Высоцкой ее фолловеры.

"Классный вид. Ноги, ноги", – оценили публикацию поклонники актрисы.

"Тело шикарное. Восхищаюсь усилиями", – написали в комментариях пользователи сети.

"Пипец. Худшее фото порножурнала", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Высоцкая родилась в 1973 году в Ростовской области. В 2003 году стала ведущей кулинарной программы на НТВ "Едим Дома!". Ведущая также является автором кулинарных книг.

Актриса снимается в фильмах своего мужа, российского режиссера Андрея Кончаловского. Пара зарегистрировала брак в 1998 году. Кончаловский – второй супруг Высоцкой. У них есть двое детей: Мария (1999) и Петр (2003). Первый брак Высоцкой с белорусским актером Анатолием Котом был фиктивным.

Дочь Высоцкой с 2013 года находится в коме после ДТП – арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся во Франции с другим автомобилем. В результате аварии Мария получила черепно-мозговую травму. Супруги редко комментируют состояние здоровья дочери.