"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс

Fear Of God, – написал он и дал отметил одноименный бренд модной одежды и аксессуаров. Fear Of God переводится как "слеза Бога".

Потап позировал с голым торсом, в очках и красной бейсболке.

"Классный", – прокомментировала подписчица elenadeychuk.

"Похож на Брюса Уиллиса", – отметил qdfkb.

Контекст:

Алексей Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.