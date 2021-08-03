"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру

Телеведущая набросила на плечи рубашку свекольного цвета. На первом снимке она запечатлена в белых шортах, на втором – в бикини.

"Еще один летний месяц впереди. Кто хочет – успеет схватить отпуск за хвост! Мы сейчас в болгарском городе Китен, не совсем отпуск, но немного времени для легкой перезагрузки мы для себя все же вырвали", – написала она.

Телеведущая рассказала: для того, чтобы попасть в Болгарию, они с мужем, хореографом Андреем Диким, сдавали ПЦР-тесты.

"Им не важно, вакцинирован ты или нет. По прилете, еще до паспортного контроля, нас встретили люди в белом, которые делали эти тесты, измеряли температуру. Но, если честно, все это имело какой-то комический вид. Слишком строгого контроля, действительно серьезного отношения ко всем этим бумажкам я не почувствовала. В Украину же пока можно возвращаться свободно, но учтите, что с 5 августа вам нужно будет сдавать ПЦР-тест, если вы не имеете вакцинации", – отметила Ребрик.

Она добавила, что документ о вакцинации поможет обойтись без самоизоляции по возвращении домой и лишних затрат на ПЦР-тестирование.

По словам Ребрик, в аэропортах сейчас очень много людей.

"Словом, если вы сомневались, ехать ли в отпуск – собирайте чемоданы, наслаждайтесь летом!" – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Кто разорвал вашу рубашечку?" – спросил подписчик olegkoniaiev.

"Вы шикарная", – заявила liliia.rebric_fans.klub.