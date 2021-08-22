"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом

Видео записано дома у балерины.

"Я обожаю моего друга Валерия Разумовского! Музыканта. Дорожу дружбой!" – отметила балерина.

Разумовский сыграл на рояле отрывок композиии, потом сказал, что рояль в доме Волочковой хорошо звучит.

"Так это [российский певец] Коля Басков подарил", – ответила ему балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики в комментариях предположили, что Разумовский и Волочкова пьяные.

"Еле стоит, бедная", – написала ornament_kr.

"Набубенились друзья", – заявила 6777.tatiana.

"Смотрю без звука, но видно, как ее штормит", – прокомментировала helgaklep.

Часть подписчиков отметила, что рояль расстроен и плохо звучит.

"Рояль звучит ужасно!" – считает alexia_30.