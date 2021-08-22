"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом

Видео записано дома у балерины.
"Я обожаю моего друга Валерия Разумовского! Музыканта. Дорожу дружбой!" – отметила балерина.
Разумовский сыграл на рояле отрывок композиии, потом сказал, что рояль в доме Волочковой хорошо звучит.
"Так это [российский певец] Коля Басков подарил", – ответила ему балерина.
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Подписчики в комментариях предположили, что Разумовский и Волочкова пьяные.
"Еле стоит, бедная", – написала ornament_kr.
"Набубенились друзья", – заявила 6777.tatiana.
"Смотрю без звука, но видно, как ее штормит", – прокомментировала helgaklep.
Часть подписчиков отметила, что рояль расстроен и плохо звучит.
"Рояль звучит ужасно!" – считает alexia_30.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).
В дискографии Волочковой два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.