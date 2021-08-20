"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей

Волочкова: Танцевать и репетировать в туфельках со шпилькой 15 см мне пришлось впервые Фото: volochkova_art / Instagram

"Презентация моего музыкального альбома прошла здорово! А обратная сторона медали на двух других фото в карусели. Я даже в пуантах стопы стирала меньше. Но я очень терпеливый человек. Просто танцевать и репетировать в туфельках со шпилькой 15 см мне пришлось впервые", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Нам обязательно это видеть? Вы бы еще ваш использованный тампон выложили. Сорри, но это уже полная деградация", – заявил подписчик igorek_art69hl.

"Зачем это выставлять? Фу, как противно смотреть!" – отметила priimachenkoanzhela.

"Мерзость", – написала anna.malakh.

"Писец полный", – заявила zaitseva9281.