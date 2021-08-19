"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой

"Летние флюиды", – написала она.
Певица позировала в черной футболке и оранжевых велосипедках. Волосы она завязала в два хвоста, а в руках держала стакан с трубочкой.
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"Какие милые хвостики", – отметил подписчик ezhgen.
"Милахи", – написала mrs_kr.devil.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.
Maruv (Анна Корсун) рассказывала, что они с Александром расписались, но как таковой свадьбы не было.