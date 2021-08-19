"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой

"Летние флюиды", – написала она.

Певица позировала в черной футболке и оранжевых велосипедках. Волосы она завязала в два хвоста, а в руках держала стакан с трубочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Какие милые хвостики", – отметил подписчик ezhgen.

"Милахи", – написала mrs_kr.devil.