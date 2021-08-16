Видео Maruv за несколько часов набрало около 60 тыс. просмотров и около 200 комментариев, большая часть из которых восторженные.

"Нереально круто. Хореограф просто блестящий", – написала detistovavaleriia.

"Восторг! Очень красиво", – считает maruv_fan.star.

"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги", – убежден volodin7359.