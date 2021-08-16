Видео Maruv за несколько часов набрало около 60 тыс. просмотров и около 200 комментариев, большая часть из которых восторженные.
"Нереально круто. Хореограф просто блестящий", – написала detistovavaleriia.
"Восторг! Очень красиво", – считает maruv_fan.star.
"Все, что они могут, – это красиво раздвигать ноги", – убежден volodin7359.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.