Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео

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Maruv презентовала новое видео на свой ремикс 2018 года Drunk Groove
Maruv презентовала новое видео на свой ремикс 2018 года Drunk Groove
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv, регулярно выступающая в России, 16 августа презентовала в Instagram новое видео на свой ремикс 2018 года Drunk Groove. На видео 30-летняя артистка в черном кожаном боди и высоких ботфортах на шпильке вместе с балетом исполняет эротический танец.

Видео Maruv за несколько часов набрало около 60 тыс. просмотров и около 200 комментариев, большая часть из которых восторженные.

"Нереально круто. Хореограф просто блестящий", – написала detistovavaleriia.

"Восторг! Очень красиво", – считает maruv_fan.star.

"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги", – убежден volodin7359.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Maruv
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