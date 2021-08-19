"Такая сексапильная". Каменских станцевала в платье с глубоким декольте

"Зажигательный вечер мы провели с вами", – написала она.

Певица вышла на сцену в вишневом платье с корсетом и глубоким декольте, в котором снялась в клипе на трек "Красное вино". На некоторых фото Каменских запечатлена танцующей.

"Такая сексапильная", – прокомментировала подписчица podpisivaisia________.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.