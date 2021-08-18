"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото

"Обожаю красивое нижнее белье. Чувствуешь себя в нем богиней. И, кстати, очень придает уверенности", – отметила она.

Богдан выбрала кружевной комплект белого цвета: бюстгальтер из более плотной ткани и прозрачные трусы.

Фото: nadyameiher / Instagram