Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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Мейхер оголила грудь и пресс. Фото

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Мейхер предстала в соблазнительных образах
Мейхер предстала в соблазнительных образах
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 18 августа разместила в Stories Instagram подборку собственных снимков в декольтированном платье, короткой блузе и джинсах.

Певица предстала в томных позах, засветив на некоторых снимках обнаженный пресс и грудь.
Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, актриса, певица, фото, грудь, декольте
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