"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 9 декабря в Instagram обнародовала ролик, на котором запечатлена во время импровизированного дефиле.
Певица демонстрировала розовое макси-платье с декольте и глубоким вырезом на спине в сочетании с серым пиджаком из собственной коллекции.
"Утреннее настроение", – подписала она ролик.
"Красивая и счастливая", – отреагировали на видео фаны.
"Украинское атомное оружие", – написали в комментариях пользователи сети.
"Шикарный образ", – прокомментировали публикацию подписчики.
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Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.
У нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher.