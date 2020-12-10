"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер продемонстрировала наряд из собственной коллекции.

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 9 декабря в Instagram обнародовала ролик, на котором запечатлена во время импровизированного дефиле.

Певица демонстрировала розовое макси-платье с декольте и глубоким вырезом на спине в сочетании с серым пиджаком из собственной коллекции.

"Утреннее настроение", – подписала она ролик.

"Красивая и счастливая", – отреагировали на видео фаны.

"Украинское атомное оружие", – написали в комментариях пользователи сети.

"Шикарный образ", – прокомментировали публикацию подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

У нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher.