  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына

18-летний сын певицы и актрисы Надежды Мейхер Игорь пришел поддержать ее в полуфинале шоу "Танцев со звездами" на "1+1".

В полуфинале "Танцев со звездами" на "1+1" певица и актриса Надежда Мейхер познакомила зрителей со своим сыном – 18-летним Игорем, который присутствовал за кулисами шоу во время ее выступления. Видео с его участием опубликовано 22 ноября на канале проекта в YouTube.

"Я постоянно о ней думаю. Как же там она себя чувствует на этом паркете. Не устала ли она? И не должен ли я к ней прийти?" – заявил он, комментируя участие матери в проекте.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира.

По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары.

Игорь (2002) – сын Мейхер от бизнесмена Александра Лищенко. В браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым певица родила двоих дочерей – Анну (2012) и Марию (2015).

8 ноября Мейхер вместе с дочерьми выступила на паркете "Танцев со звездами".