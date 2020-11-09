Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2020
 
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"Младшая – стрекоза с энерджайзером", "Старшенькая – прелесть". Мейхер вышла на паркет с дочерьми

Пользователи YouTube прокомментировали танец экс-участницы украинской группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер с ее младшими детьми.

 
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Мейхер с дочерьми танцевала под песню Нины Матвиенко
Мейхер с дочерьми танцевала под песню Нины Матвиенко
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер 8 ноября в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" появилась со своими дочерьми, восьмилетней Анной и пятилетней Марией.

Под песню "Квітка-душа" из репертуара украинской певицы Нины Матвиенко они исполнили танец в стиле фолк.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Судьи поставили Мейхер и ее дочерям 40 баллов.

Пользователи YouTube прокомментировали видео.

"Младшая – стрекоза с энерджайзером. Танец милый", – написала Alisa Selezneva.

"Танца не было. 40 баллов за старшенькую! Девочка просто прелесть", – прокомментировала Виктория Козуб.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яманародный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира. Кухар является судьей проекта с 2017 года.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. В 2000 году она начала петь в группе "ВИА Гра", работая с перерывами в коллективе до 2011 года. Позже начала сольную карьеру.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко, 23 марта 2012 года – дочь Анну, 17 октября 2015-го – Марию от российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Теги: Надежда Мейхер
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