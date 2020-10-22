Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2020
 
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Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле

Украинский актер Арам Арзуманян поделился в сети совместным фото с певицей и актрисой Надеждой Мейхер.

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Арзуманян играет в фильме "Бешеная свадьба" Ашота
Арзуманян играет в фильме "Бешеная свадьба" Ашота
Фото: aram_dad / Instagram

Украинский актер Арам Арзуманян 22 октября в Instagram опубликовал снимок, который был сделан на съемках третьей части фильма "Бешеная свадьба". 

На фото он запечатлен за рулем мотоцикла, в прицепной коляске которого сидит певица и актриса Надежда Мейхер в образе монашки. 

дем, едем в соседнее село на сеанс экзорцизма", – подписал он снимок.

"Бешеная свадьба" – украинский комедийный фильм, премьера которого состоялась осенью 2018 года. Зимой 2019 года в прокат вышел фильм "Бешеная свадьба 2". 

Летом 2020 года съемочная группа приступила к работе над третьей частью. Арзуманян играет в фильме роль Ашота – зятя соседей главных героев комедии, а Мейхер воплотит образ настоятельницы монастыря.

Теги: Надежда Мейхер, Арам Арзуманян
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