Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой

По словам актера Арама Арзуманяна, он не занимался со штангой в течение четырех месяцев.

Экс-участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинский актер Арам Арзуманян 14 октября на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен во время тренировки в зале.

Актер признался, что не занимался со штангой в течение четырех месяцев.

"Возвращаюсь к тренировкам. Первая встреча со штангой после долгого расставания", – подписал он фото.

Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики", "Безумная свадьба". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко.

Пара покинула проект после пятого эфира, который состоялся 27 сентября.