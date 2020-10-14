Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой

Экс-участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинский актер Арам Арзуманян 14 октября на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен во время тренировки в зале.
Актер признался, что не занимался со штангой в течение четырех месяцев.
"Возвращаюсь к тренировкам. Первая встреча со штангой после долгого расставания", – подписал он фото.
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Вот так спокойно выдыхаю и возвращаюсь к тренировкам. Первая встреча со штангой после долгого (почти 4 месяца) расставания. Як там кажуть: - Где лучшие тусовки? - У нас в зале! - Где лучшие подруги? - У нас в зале! - Если я нужен тебе ищи меня в зале! Встречай, любимый @etalon.sport
Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики", "Безумная свадьба". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко.
Пара покинула проект после пятого эфира, который состоялся 27 сентября.