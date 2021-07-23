"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере

"В предвкушении долгожданного отдыха. Около двух лет из проекта в проект – кино, телевидение, творческая мастерская, гастроли, опера. Теперь могу позволить себе отпуск", – написала она.

Артистка не уточнила, где планирует отдыхать и сколько продлится отпуск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)