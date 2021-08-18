"Рожает в море". Дорофеева снялась в микробикини

"В море, включая меня, сейчас шесть человек. К концу дня нас станет восемь. Тем временем в бассейне весь отель. Внимание, вопрос: в какой момент море вышло из тренда? Объясните мне, пожалуйста", – написала она.
Певица запечатлена в голубом бикини на надувном матрасе. На одном из фото ее держит за руку муж, музыкант Dantes (Владимир Дантес).
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"Кто-то рожает в море?" – спросил подписчик tretyachenko.kiev.
"Каждый купальник лучше другого", – отметила gorit_dorofeeva.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
Dantes (Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.