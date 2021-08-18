"Рожает в море". Дорофеева снялась в микробикини

Дорофеева: В какой момент море вышло из тренда? Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"В море, включая меня, сейчас шесть человек. К концу дня нас станет восемь. Тем временем в бассейне весь отель. Внимание, вопрос: в какой момент море вышло из тренда? Объясните мне, пожалуйста", – написала она.

Певица запечатлена в голубом бикини на надувном матрасе. На одном из фото ее держит за руку муж, музыкант Dantes (Владимир Дантес).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Кто-то рожает в море?" – спросил подписчик tretyachenko.kiev.

"Каждый купальник лучше другого", – отметила gorit_dorofeeva.