Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах

Дорофеева: Я такая молодец
Дорофеева: Я такая молодец
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 18 августа в Instagram поделилась снимками в раздельном купальнике со стрингами, сделанными на отдыхе в Турции.

"Шесть дней, вы такие скоростные. Офигеть… И как все-таки важно получать удовольствие от каждого дня и момента. Насыщать их и радоваться всему. В этот раз я радовалась даже тому, что мне удавалось встать пораньше. Я хвалила себя за это, и от этого поднималось настроение, сил было много. Радовалась утреннему латте у моря и, конечно, самому морю, в котором нет медуз", – написала она.

Дорофеева отметила, что стала чуть меньше бояться рыб.

"Еще нам удалось два раза позаниматься спортом и сделать два рабочих "зума". Немного, но блин, это ведь отпуск. И тут я снова похвалила себя", – призналась она.

Певица отметила, что из-за занятий спортом ей было обидно есть вредную еду: каждый день в ее рационе были салаты, но два раза утром она позволила себе булочку.

"Короче, я такая молодец. И вы такие молодцы, что прочитали этот пост. Как же хорошо тут было. Люблю это чувство в конце отдыха, когда еще не хочется уезжать", – заявила она.

Подписчики отреагировали на пост.

"Слишком", – отметил d.o.d.o.f.a.n.

"Вареник вываливается", – заявил grachev_id.

"Красивая грудь, тело, ножки", – подчеркнул fjbvhdtfsjgr5846342.

"Ух, какая киска выделяется", – написал alex_vetl_85.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

Dantes (Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

Теги: купальник, Надя Дорофеева, певица, отдых, грудь, стринги, бикини, Dorofeeva
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