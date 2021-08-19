"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах

"Шесть дней, вы такие скоростные. Офигеть… И как все-таки важно получать удовольствие от каждого дня и момента. Насыщать их и радоваться всему. В этот раз я радовалась даже тому, что мне удавалось встать пораньше. Я хвалила себя за это, и от этого поднималось настроение, сил было много. Радовалась утреннему латте у моря и, конечно, самому морю, в котором нет медуз", – написала она.

Дорофеева отметила, что стала чуть меньше бояться рыб.

"Еще нам удалось два раза позаниматься спортом и сделать два рабочих "зума". Немного, но блин, это ведь отпуск. И тут я снова похвалила себя", – призналась она.

Певица отметила, что из-за занятий спортом ей было обидно есть вредную еду: каждый день в ее рационе были салаты, но два раза утром она позволила себе булочку.

"Короче, я такая молодец. И вы такие молодцы, что прочитали этот пост. Как же хорошо тут было. Люблю это чувство в конце отдыха, когда еще не хочется уезжать", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Подписчики отреагировали на пост.

"Слишком", – отметил d.o.d.o.f.a.n.

"Вареник вываливается", – заявил grachev_id.

"Красивая грудь, тело, ножки", – подчеркнул fjbvhdtfsjgr5846342.

"Ух, какая киска выделяется", – написал alex_vetl_85.