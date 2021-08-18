"Надо отдыхать душой и телом". Каменских показала, как отрывалась с мужем и мамой

"Бесценные моменты с семьей", – написала она.

На видео также запечатлена подруга Каменских, бывшая жена солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрийчук. В отдельном эпизоде можно увидеть с ними мальчика, имени которого Каменских не называла.

"Молодцы, надо отдыхать душой и телом", – отметила подписчица anokhina820.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.