"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото

Украинский продюсер, автор песен и рэпер Потап (Алексей Потапенко) крупным планом показал язык.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) опубликовал в Instagram совместное фото с женой, певицей NK (Настей Каменских), сделанное на Мальдивах. Потап позировал, показывая язык.

"В правилах написания сценариев первым пунктом обозначено: "Полюбите своего читателя, зрителя, слушателя". Полюбите... А как его полюбить, если он все время переходит все мыслимые и немыслимые границы этики, он все время недоволен, он все время комментирует, ему никогда не нравится правда, он любит, что бы его развлекали дешевыми приемчиками, он брызжет слюной и давится аргументами, он изо всех своих штанов выпрыгивает, чтобы ты его заметил, а сам при этом любит (и ты знаешь это наверняка) моральных уродов и лизоблюдов. Как же его полюбить?" – задался вопросом Потап.

Он сам дал ответ далее в посте.

"А вот так – он твой, он пришел на тебя, он тратит свои драгоценные минуты жизни на твой сценарий, пост, фильм, клип и так далее и ты должен его полюбить, потому что он твой! Разве ты не видишь, что в каждом комментарии он пишет не про тебя, а про себя! Разве ты не чувствуешь его боль, разве тебе нечем ему помочь? Есть! Нужно любить своих читателей, слушателей, зрителей! Они у нас есть, а без них нас нет", – написал Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Подписчики прокомментировали пост, делая акцент на языке Потапа, который он продемонстрировал крупным планом.

"Какой красивый язык", – отметила simachova.

"Какой здоровый цвет языка! Огонь! Абсолютно здоровый мужчина!" – написала chubina1983.

"С первого взгляда как-то пошленько выглядит", – заявила andres_asho.

Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности. Теперь он продюсирует бывшую солистку этой группы, певицу Dorofeeva (Надю Дорофееву).