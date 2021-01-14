"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) считает, что жить надо так, будто будущее уже наступило.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко), отдыхающий вместе с женой, певицей Настей Каменских на Мальдивах, считает, что человеку нужно научиться быть готовым не к плохому, а к хорошему. Об этом он написал 13 января в Instagram.

"Наша система самосохранения, выживания и адаптации подсказывает нам: "Будь готов к цунами, землетрясению, смерти, погоне, стрессу, безденежью, домашней драме, потере здоровья". Но если вы будете готовить себя к хорошему, то будущий опыт сам найдет вас! Говорите, ведите себя и мыслите так, как будто будущее уже свершилось, будьте уже благодарны за все хорошее из будущего и тогда оно вас найдет! Оп! А вы уже готовы!" –посоветовал фолловерам артист.

"Это правда! Если вы будете искать сложную жизнь, то вы ее обязательно найдете", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Кто-то [американского автора книг по психологии и нейропсихологии] Джо Диспенза начитался", – предположили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Теперь он продюсирует бывшую солистку этой группы, певицу Dorofeeva (Надю Дорофееву).

Несколько дней назад Потап и Каменских отправились отдыхать на Мальдивы.