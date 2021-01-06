"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото

По словам украинского певица и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) подарок от супруги – певицы Насти Каменских вдохновил его на написание сольного альбома.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в подарок от своей жены – певицы Насти Каменских получил картину со своим изображением. Фото, на котором он запечатлен на фоне подарка, артист разместил 6 января в Instagram.

"Любимая сделала неожиданный и невероятный подарок! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло-альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой" – заявил Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Теперь он продюсирует бывшую солистку этой группы, певицу Dorofeeva (Надю Дорофееву).