"Шикарный мужчина в самом расцвете сил". Потап засветил голое тело

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) сделал селфи после занятий спортом.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram обнародовал снимки, для которых позировал с оголенным торсом.

"После тренировки, перед плотным рабочим днем!!!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Какой шикарный мужчина в самом расцвете сил", – прокомментировал подписчик leshenka_bojenka.

Потап выступал в дуэте "Потап и Настя" с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности. Теперь он продюсирует бывшую солистку этой группы, певицу Dorofeeva (Надю Дорофееву).