Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото

Украинская певица Настя Каменских в первый день отпуска на Мальдивах сменила два купальника, а вечером вышла на пляж в свободной рубашке и мини-юбке.

Каменских: Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом отправилась на отдых. Об этом она рассказала 7 января на своей странице в Instagram.

В Instagram Stories певица отметила, что они проведут отпуск на Мальдивах.

В первый день отпуска артистка продемонстрировала поклонникам три пляжных образа.

Сразу по прибытии на отдых Каменских позировала на пляже в бирюзовом купальнике с бокалом в руках и цветком в волосах.

"Vacation face", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

После артистка сменила бирюзовый купальник на черный.

"Vacation vibes", – написала она в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В конце дня Каменских появилась на пляже в короткой белой юбке и свободной рубашке.

"Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый. Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту. И понимать, как нам повезло жить в таком удивительном мире", – поделилась эмоциями певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года Каменских вышла замуж за Потапа.