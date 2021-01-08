Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2021
 
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Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото

Украинская певица Настя Каменских в первый день отпуска на Мальдивах сменила два купальника, а вечером вышла на пляж в свободной рубашке и мини-юбке.

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Каменских: Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый
Каменских: Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом отправилась на отдых. Об этом она рассказала 7 января на своей странице в Instagram.

В Instagram Stories певица отметила, что они проведут отпуск на Мальдивах.

В первый день отпуска артистка продемонстрировала поклонникам три пляжных образа.

Сразу по прибытии на отдых Каменских позировала на пляже в бирюзовом купальнике с бокалом в руках и цветком в волосах.

"Vacation face", – подписала она фото.

После артистка сменила бирюзовый купальник на черный.

"Vacation vibes", – написала она в публикации.

В конце дня Каменских появилась на пляже в короткой белой юбке и свободной рубашке.

"Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый. Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту. И понимать, как нам повезло жить в таком удивительном мире", – поделилась эмоциями певица.

Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года Каменских вышла замуж за Потапа. 

Теги: Настя Каменских, Потап, Мальдивы, певица, Алексей Потапенко
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