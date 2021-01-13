Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
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"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала завтрак, поданный ей в бассейн.

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Каменских: Завтрак в раю
Каменских: Завтрак в раю
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых запечатлена в ярко-розовом купальнике. Она находится в бассейне, где также расположен поднос с завтраком.

"Завтрак в раю", – написала она. 

Каменских отдыхает на Мальдивах.

"Настя-я-я-я, не издевайтесь! Я тоже хочу в тепло. Красиво, конечно, но совесть имейте. Сижу тут в снегу, а вы в басике", – написала vivaqueen1.

"Подумай, что ты делаешь", – призвал rustam_88_08_88.

"Я давно не встречала отображение такого идеального состояния души на фото", – призналась mari_bakumenko.

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: купальник, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, Мальдивы, отдых, фото, певица NK, завтрак
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