Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
Новости

"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками

Украинская певица Настя Каменских засветила формы на отдыхе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Моменты полной радости, расслабления и свободы
Каменских: Моменты полной радости, расслабления и свободы
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых запечатлена в раздельном купальнике лимонного цвета.

"Моменты полной радости, расслабления и свободы", – написала она. 

Фото были сделаны на Мальдивах, где певица отдыхает. Она продемонстрировала фигуру со всех сторон, в том числе засветила голые ягодицы, позируя спиной к объективу.

"Бежишь навстречу приключениям – желтый треугольничек! Ну правильно, что еще делать?! Карасики в море-то не ловятся. И "чичи", как в матрице у Тринити!" – отметил подписчик marinindmitrii76.

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, отдых, фото, певица NK
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
Наталия ДВАЛИ
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Елена ПОСКАННАЯ
Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода
Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода
Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями
Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"
HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS