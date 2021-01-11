"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками

Украинская певица Настя Каменских засветила формы на отдыхе.

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых запечатлена в раздельном купальнике лимонного цвета.

"Моменты полной радости, расслабления и свободы", – написала она.

Фото были сделаны на Мальдивах, где певица отдыхает. Она продемонстрировала фигуру со всех сторон, в том числе засветила голые ягодицы, позируя спиной к объективу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Бежишь навстречу приключениям – желтый треугольничек! Ну правильно, что еще делать?! Карасики в море-то не ловятся. И "чичи", как в матрице у Тринити!" – отметил подписчик marinindmitrii76.

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.