Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2021
 
Новости

Каменских после отпуска крупным планом показала живот

Украинская певица NK (Настя Каменских) опубликовала первые фото, снятые дома поле путешествия на Мальдивы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Яркой и прекрасной недели, ребята!
Каменских: Яркой и прекрасной недели, ребята!
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram 18 января поделилась снимком в купальнике.

"Яркой и прекрасной недели, ребята!" – написала она.

Каменских перед камерой продемонстрировала голый живот, прикрыв лицо цветами. Этот пост стал первым, снятым после возвращения певицы из отпуска, который она провела на Мальдивах.

В предыдущем посте Каменских опубликовала фото с мужем, продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко (Потапом) и сообщила, что они покидают остров и возвращаются домой.

"До свидания, прекрасный остров! Мы возвращаемся домой", – писала она 17 января.

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: купальник, Настя Каменских, Потап и Настя, остров, Потап, Мальдивы, певица, фото, Алексей Потапенко, певица NK, живот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Возвращение Навального. Его задержали в аэропорту. Сейчас идет суд. Онлайн-репортаж
Возвращение Навального. Его задержали в аэропорту. Сейчас идет суд. Онлайн-репортаж
"В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять". Что известно о новоиспеченном американском миллиардере из Киева Максе Левчине
"В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять". Что известно о новоиспеченном американском миллиардере из Киева Максе Левчине
Наталия ДВАЛИ
Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal и другие мессенджеры. Насколько они безопасны и надежны. Главное
Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal и другие мессенджеры. Насколько они безопасны и надежны. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS