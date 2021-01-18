Каменских после отпуска крупным планом показала живот

Украинская певица NK (Настя Каменских) опубликовала первые фото, снятые дома поле путешествия на Мальдивы.

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram 18 января поделилась снимком в купальнике.

"Яркой и прекрасной недели, ребята!" – написала она.

Каменских перед камерой продемонстрировала голый живот, прикрыв лицо цветами. Этот пост стал первым, снятым после возвращения певицы из отпуска, который она провела на Мальдивах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В предыдущем посте Каменских опубликовала фото с мужем, продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко (Потапом) и сообщила, что они покидают остров и возвращаются домой.

"До свидания, прекрасный остров! Мы возвращаемся домой", – писала она 17 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.