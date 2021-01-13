Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
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Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"

Премьера шоу "Маска" на канале "Украина" состоится 16 января. Ведущим проекта заявлен Владимир Остапчук.

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Остапчук: Сами все увидите
Остапчук: Сами все увидите
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук 12 января в Instagram Stories, отвечая на вопрос, рассказывал ли он кому-либо, кто из участников скрывается под масками, заявил, что за разглашение этой информации грозит большой штраф.

"Штраф 50 тыс. у.е. Сами все увидите", – написал он, не уточнив, в какой именно валюте указана сумма.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими стали певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

Премьера шоу запланирована на 16 января, говорится на странице проекта в Instagram.

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение". В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.

Теги: Украина, штраф, Настя Каменских, Оля Полякова, Владимир Остапчук, ТРК Украина, шоу Маска
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