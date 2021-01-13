Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"

Премьера шоу "Маска" на канале "Украина" состоится 16 января. Ведущим проекта заявлен Владимир Остапчук.

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук 12 января в Instagram Stories, отвечая на вопрос, рассказывал ли он кому-либо, кто из участников скрывается под масками, заявил, что за разглашение этой информации грозит большой штраф.

"Штраф 50 тыс. у.е. Сами все увидите", – написал он, не уточнив, в какой именно валюте указана сумма.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими стали певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

Премьера шоу запланирована на 16 января, говорится на странице проекта в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение". В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.