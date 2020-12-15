Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2020
 
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Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России

По словам украинского ведущего Владимира Остапчука, он не может повлиять на гражданскую позицию украинских артистов, которые переехали после 2014 года жить и работать в Россию.

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Остапчук: Кто я такой, чтобы кого-то осуждать?
Остапчук: Кто я такой, чтобы кого-то осуждать?
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук в интервью программе PinCODE, которая вышла на YouTube-канале Ирины Маловицы, заявил, что никогда не был в России и не задумывался о том, чтобы там выступать.

Комментируя позицию украинских артистов, переехавших в Россию после 2014 года, Остапчук подчеркнул, что не может повлиять на их выбор.

"Кто я такой, чтобы кого-то осуждать или давать оценку их позиции? Это их выбор. Если они приехали с вещами в другую страну и поддерживают другую гражданскую позицию, отличную от моей, что я могу с этим сделать? Понятно, что ничего", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Ирина Маловица / YouTube

Остапчук родился в 1984 году в Умани Черкасской области. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение". В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, шоу-бизнес, российская агрессия, Владимир Остапчук, телведущий
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