  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки нового клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни

По словам фронтмена украинской группы "ДахаБраха" Марка Галаневича, если украинская певица Dorofeeva сняла фрагмент дебютного клипа на мосту над аллеей Героев Небесной сотни в Киеве, значит, посчитала это возможным.

Фронтмен украинской группы "ДахаБраха" Марко Галаневич в интервью программе "Антиподи" на канале Island TV назвал съемки клипа с участием украинской певицы Dorofeeva (Нади Дорофеевой) на аллее Героев Небесной сотни в Киеве неоднозначной ситуацией.

"Учитывая обстоятельства, то вроде бы и в Октябрьском дворце выступать нельзя? Мы только что выступали – и вот проходишь по этим местам и делается не по себе. Она это сделала – ей, наверное, было все good, если она это сделала. И люди, которые ее слушают – им тоже все good. Кто-то, возможно, не будет после этого ее слушать. То есть люди дают этому оценку. Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой? К сожалению, таково наше общество", – заявил Галаневич.

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Видео: ISLND TV / YouTube

19 ноября Дорофеева под творческим псевдонимом Dorofeeva дебютировала в качестве сольной артистки, презентовав клип, один из эпизодов которого был снят над аллеей Героев Небесной сотни. Пользователи сети раскритиковали за это артистку, посоветовав извиниться.

Извинения вместо нее озвучил продюсер артистки Потап (Алексей Потапенко). "Не подумали, не углядели, не хотели никого обидеть. Простите. Это наша ошибка", – заявил он тогда.

Аллея Героев Небесной сотни – в прошлом часть улицы Институтской в центре Киева, где в феврале 2014 года, во время Революции достоинства, погибло 48 человек. Аллея получила свое название в 2014 году. На большей ее части размещены портреты погибших активистов и памятные знаки.

Здание Октябрьского дворца было пристанищем для тысяч активистов Майдана во время Революции достоинства, а в феврале 2014 года, во время расстрела Небесной сотни на Институтской, оказалось в эпицентре событий.