  "Мы, наверное, не вернулись бы оттуда". Тополя рассказал, каким представляет свое выступление в Кремле

По словам фронтмена украинской группы "Антитіла" Тараса Тополи, их коллектив начиная с 2014 года четыре раза приглашали выступить на мероприятиях в Москве.

Тополя: Было бы круто, если бы "Антитіла" приехали в Кремль, и в какой-то момент Тополя поднимает украинский прапор Фото: tarastopolia / Instagram

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в эфире "5 канала" в интервью ведущей передачи "Рандеву с Яниной Соколовой" заявил, что не хочет и не будет осуждать коллег из украинского шоу-бизнеса, которые поддерживают дружеские и рабочие отношения с российскими артистами.

Тополя подчеркнул, что для себя считает такие отношения неприемлемыми. Единственным вариантом сотрудничества с российским шоу-бизнесом он допускает вариант партнерства с целью диверсии.

"Могу сказать за себя и группу "Антитіла". Я представлял, что было бы круто, если бы "Антитіла" приехали в Кремль на какой-то концерт с красивой программой, и в в какой-то момент Тополя поднимает украинский флаг и громко говорит определенные сентенции. И это разлетается во всех новостях. Это же классно? Если бы Тополя так сделал, то да, но у Тополи кишка тонка, потому что мы, наверное, не вернулись бы оттуда", – поделился рассуждениями артист.

Он уточнил, что коллектив "Антитіла" начиная с 2014 года четыре раза получал приглашение выступить на мероприятиях в Москве, но отвечал на это отказом.

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Видео: 5 канал / YouTube

Тополя – волонтер, музыкант, молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине, а также основатель благотворительного фонда "Вільні ЮА", за средства которого были закуплены в том числе медикаменты для украинских военных.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.