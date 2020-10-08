Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2020
 
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"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта

По словам фронтмена украинской группы "Антитіла" Тараса Тополи, во время прогулки в парке к нему подошла поклонница, чтобы рассказать историю появления на свет своей дочери. Почитательница творчества группы призналась, что ребенок был зачат после посещения ее концерта.

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Тополя: Было их двое, а теперь трое
Тополя: Было их двое, а теперь трое
Фото: tarastopolia / Instagram

Фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя 8 октября на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен со своей поклонницей Алиной. 

По словам артиста, она сама подошла к нему во время прогулки в парке, чтобы рассказать историю появления на свет своей дочери – Алина призналась, что ребенок был зачат после посещения концерта группы "Антитіла".

"А теперь все домой! Делать новых красивых, умных, маленьких украинцев", – кто ходит на "Антитіла", знает, какими словами я завершаю выступления под настроение. Алина с мужем поймали правильное настроение и, вернувшись домой, сразу же выполнили пожелание и зачали новую жизнь. Было их двое, а теперь трое", – поделился историей артист.

Тополя сообщил, что пара родила ребенка в День Независимости. 

"Поэтому кохайтеся, чорноброві", – подытожил артист. 

Фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя женат на коллеге, певице Alyosha (Алена Тополя). Пара воспитывает двух сыновей – Романа (2013) и Марка (2015) – и дочь Марию (2020).

Теги: концерт, дети, беременность, Тарас Тополя, Антитіла, роды
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