"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта

Фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя 8 октября на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен со своей поклонницей Алиной.
По словам артиста, она сама подошла к нему во время прогулки в парке, чтобы рассказать историю появления на свет своей дочери – Алина призналась, что ребенок был зачат после посещения концерта группы "Антитіла".
"А теперь все домой! Делать новых красивых, умных, маленьких украинцев", – кто ходит на "Антитіла", знает, какими словами я завершаю выступления под настроение. Алина с мужем поймали правильное настроение и, вернувшись домой, сразу же выполнили пожелание и зачали новую жизнь. Было их двое, а теперь трое", – поделился историей артист.
Тополя сообщил, что пара родила ребенка в День Независимости.
"Поэтому кохайтеся, чорноброві", – подытожил артист.
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«А тепер всі додому! Робити нових красивих, розумних, маленьких українців». Хто ходить на Антитіла, знає якими словами я завершую виступи час від часу, під настрій :) Аліна з чоловіком зловили правильний настрій на другому Палаці Спорту, 17-го листопада 2019-го року. І повернувшись додому одразу виконали настанову ))))) І зачали нове життя! Красаучікі! Було їх двоє, а тепер троє! Дочка Ангеліна народилася та-даааам на День Незалежності, 24-го серпня! Сьогодні у парку Орлятко знімалися з Оленою у програмі про здоров‘я. Аліна помітила мене під час прогулянки із донечкою і вирішила підійти щоб розказати цю неймовірну історію. І осінь одразу стала не такою вже й похмурою. Тож кохайтеся, чорноброві!
Фронтмен украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя женат на коллеге, певице Alyosha (Алена Тополя). Пара воспитывает двух сыновей – Романа (2013) и Марка (2015) – и дочь Марию (2020).