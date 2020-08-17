"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома

По словам фронтмена группы “Антитела” Тараса Тополи, который 15 августа стал отцом в третий раз, его сыновья Роман и Марк взяли новорожденную сестру под свою протекцию.

15 августа у Alyosha и Тополи родилась дочь Фото: alyoshasinger / Instagram

Фронтмен группы “Антитела” Тарас Тополя 16 августа на своей странице в Instagram опубликовал первое селфи-фото, сделанное после выписки жены – певицы Alyosha – с новорожденной дочерью Марией домой из роддома.

"Дома! Братья взяли Марусю под протекцию. Благодарим за поздравления!" – подписал фото певец.

Мария – третий ребенок в семье Alyosha (Алена Тополя) и Тополи. Она родилась 15 августа. Пара также воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями.