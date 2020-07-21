Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость

Фронтмен группы “Антитела” Тарас Тополя построил для своих сыновей дом из картона на дереве, обнародовав в сети фотографию строения.
Чтобы забраться в картонный дом, необходимо взобраться на дерево по лестнице, сбитой из досок.
"У ребят появилась первая недвижимость", – подписал снимок музыкант.
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Тарас Тополя женился на певице Alyosha 9 июля 2013 года. Пара воспитывает двух сыновей: шестилетнего Романа и четырехлетнего Марка.
В конце апреля супруги сообщили, что ждут третьего ребенка.