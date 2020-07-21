Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость

Фронтмен группы “Антитела” Тарас Тополя разместил в сети снимок, на котором запечатлен в компании своих сыновей – Романа и Марка – на дереве.

Тополя – отец двух сыновей

Фото: tarastopolia / Instagram

Фронтмен группы “Антитела” Тарас Тополя построил для своих сыновей дом из картона на дереве, обнародовав в сети фотографию строения. Чтобы забраться в картонный дом, необходимо взобраться на дерево по лестнице, сбитой из досок. "У ребят появилась первая недвижимость", – подписал снимок музыкант. Посмотреть эту публикацию в Instagram У хлопців з’явилася перша нерухомість :) @alyoshasinger Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 20 Июл 2020 в 10:15 PDT Тарас Тополя женился на певице Alyosha 9 июля 2013 года. Пара воспитывает двух сыновей: шестилетнего Романа и четырехлетнего Марка. В конце апреля супруги сообщили, что ждут третьего ребенка.