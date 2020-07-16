"Похожа на Pink", "Этот цвет старит". В Instagram обсуждают беременную Alyosha с малиновыми волосами

Украинская певица Alyosha призналась, в каких условиях в период карантина снимала клип.

Alyosha: Карантин ограничил нас всех. Но для творчества не должно быть препятствий Фото: alyoshasinger / Instagram

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha рассказала в Instagram, как проходили съемки ее клипа на песню "НеВоНа".



"Карантин ограничил нас всех. Но для творчества не должно быть препятствий. Снимала видео дома на фоне черного полотна. Придумала образы, учитывая те возможности, которые у меня были дома, подобрала нужную косметику и погрузилась в творческой процесс. Мне очень понравилось", – призналась певица.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Похожа на [американскую певицу] Pink", – отметила olyaguyda.

"Красиво, блондинкой лучше. Этот цвет старит", – заявила bilykelena52.

Клип на песню "НеВоНа" можно посмотреть ЗДЕСЬ. В ролике певица продемонстрировала и другие образы: блондинки, брюнетки, русой.

Alyosha (Алена Тополя) и ее супруг, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.

Карантин из-з пандемии коронавируса действует в Украине с 12 марта. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.



За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек. С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли.