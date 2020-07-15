"Легких родов", "Пусть ваша Тополька родится здоровенькая". Alyosha показала фото накануне родов

Беременная третьим ребенком украинская певица Alyosha сообщила, что вскоре родит дочь.

Alyosha: Мы в хорошем тонусе во всех направлениях! Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha показала в Instagram, как работает в студии. Она на снимке запечатлена на позднем сроке беременности вместе с музыкантами группы "Антитіла", фронтменом которой является ее муж Тарас Тополя.

"До рождения нашей самой маленькой Топольки осталось совсем немного, но музыка нравится и ей. Мы в хорошем тонусе во всех направлениях! Уже в сентябре начнутся выступления, и мы готовы", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Легких родов", – пожелала innabezkorovainaia9566.

"Удачи вам!!! Пусть ваша Тополька родится здоровенькая, а мамочке сил и терпения!" – написала valentinka6410.

Alyosha (Алена Тополя) и Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.