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01 июня, 2020
 
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Беременная Alyosha назвала пол своего третьего ребенка

Украинская певица Alyosha с помощью спецэффектов призналась, кто у нее родится: мальчик или девочка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Alyosha: Пообщались с Катей Осадчей. Рассказали о поле ребенка со спецэффектами
Alyosha: Пообщались с Катей Осадчей. Рассказали о поле ребенка со спецэффектами
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила видео, в котором они с мужем, музыкантом Тарасом Тополей, рассекретили пол их третьего ребенка. Опубликованный ролик является эпизодом программы "Світське життя" на "1+1".

"Пообщались с Катей Осадчей. Рассказали о поле ребенка со спецэффектами", – объяснила она.

В ролике Тополя проткнул шар, который держала в руках его супруга. Из шарика посыпалось розовое конфетти.

"Это девочка!" – воскликнула Осадчая.

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями.

Теги: Alyosha, Тарас Тополя, певица, ребенок
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