Беременная Alyosha назвала пол своего третьего ребенка

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила видео, в котором они с мужем, музыкантом Тарасом Тополей, рассекретили пол их третьего ребенка. Опубликованный ролик является эпизодом программы "Світське життя" на "1+1".
"Пообщались с Катей Осадчей. Рассказали о поле ребенка со спецэффектами", – объяснила она.
В ролике Тополя проткнул шар, который держала в руках его супруга. Из шарика посыпалось розовое конфетти.
"Это девочка!" – воскликнула Осадчая.
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Поспілкувались з @kosadcha . Розповіли про стать дитини зі спецефектами * . Дивіться у @svitsketv ))) @tarastopolia *
Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями.