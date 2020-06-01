Беременная Alyosha назвала пол своего третьего ребенка

Украинская певица Alyosha с помощью спецэффектов призналась, кто у нее родится: мальчик или девочка.

Alyosha: Пообщались с Катей Осадчей. Рассказали о поле ребенка со спецэффектами Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила видео, в котором они с мужем, музыкантом Тарасом Тополей, рассекретили пол их третьего ребенка. Опубликованный ролик является эпизодом программы "Світське життя" на "1+1".

"Пообщались с Катей Осадчей. Рассказали о поле ребенка со спецэффектами", – объяснила она.

В ролике Тополя проткнул шар, который держала в руках его супруга. Из шарика посыпалось розовое конфетти.

"Это девочка!" – воскликнула Осадчая.

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями.