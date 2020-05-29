"Энергично и одновременно медленно". Alyosha выпустила ремикс песни "Планети". Аудио
Украинская певица Alyosha на своем YouTube-канале презентовала ремикс на сингл "Планети". Авторами нового звучания выступил тандем диджеев и саунд-продюсеров The Faino: Dj Konstantin Ozeroff и Dj Sky. "Очень приятно и легко работать с Alyosha, тем более, что это не первая совместная работа. Ремикс получился очень энергичным и одновременно медленным, ведь только так можно раскрыть всю глубину песни и многогранность яркого вокала ", – прокомментировал работу диджей.
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