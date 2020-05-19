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20 мая, 2020
 
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Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha планирует возобновить концертную деятельность к концу этого года.

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Тарас и Алена Тополи в ожидании "третьей топольки"
Тарас и Алена Тополи в ожидании "третьей топольки"
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha заявила о возобновлении концертной деятельности к концу 2020 года, сообщив при этом об отмене концертов в трех украинских городах – Миргороде, Черкассах и Одессе. Об этом она рассказала в Instagram.

"Ситуация в мире внесла свои коррективы в мой четкий тайминг между концертами и появлением на свет третьей топольки. Сейчас беременность и рождение ребенка вышли на первый план, но это значит только одно: моя жажда петь для вас будет просто сумасшедшей", – написала Alyosha.

Певица также обнародовала новый график концертов, подчеркнув, что зрители, которые купили билеты на ее выступления в Одессе, Черкассах и Миргороде, смогут вернуть их в кассы. 

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре станут многодетными родителямиВ интервью изданию "Факты" певица рассказала, что они с мужем ждут появления малыша на свет в конце июля или в начале августа.

Теги: Украина, Одесса, Черкассы, концерт, карантин, Миргород, беременность, Alyosha, Тарас Тополя, певица, роды, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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