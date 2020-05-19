Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили

Украинская певица Alyosha заявила о возобновлении концертной деятельности к концу 2020 года, сообщив при этом об отмене концертов в трех украинских городах – Миргороде, Черкассах и Одессе. Об этом она рассказала в Instagram.
"Ситуация в мире внесла свои коррективы в мой четкий тайминг между концертами и появлением на свет третьей топольки. Сейчас беременность и рождение ребенка вышли на первый план, но это значит только одно: моя жажда петь для вас будет просто сумасшедшей", – написала Alyosha.
Певица также обнародовала новый график концертов, подчеркнув, что зрители, которые купили билеты на ее выступления в Одессе, Черкассах и Миргороде, смогут вернуть их в кассы.
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Друзі! Нарешті можу відповісти, коли ми з вами зустрінемося на концертах у ваших містах. Це станеться у кінці 2020 та вже у 2021. Чому так довго? Ситуація у світі внесла свої корективи у мій чіткий таймінг між концертами і приведенням у світ третьої топольки. Зараз вагітність та народження дитини постали на перший план, але це означає лише одне - моя жага співати для вас буде просто шаленою. Нові дати концертів: * 14.11.20 — Коростень 19.11.20 — Н.-Волинський 22.11.20 — П.-Хмельницький 14.02.21 — Львів 16.02.21 — В.-Волинський 21.02.21 — Горохів 27.02.21 — Нетішин 06.03.21 — Дубно 08.03.21 — Вараш 11.03.21 — Нововолинськ 14.03.21 — Подільск * Усі квитки будуть дійсними. Наразі є концерти, перенесені на невизначений термін. Це виступи у Миргороді, Черкасах та Одесі. Повернути кошти за квитки ви можете у місцях їх придбання. * Щастя всім, посмішок і чудового настрою! Ми зустрінемося швидше, ніж вам може здатися!
Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре станут многодетными родителями. В интервью изданию "Факты" певица рассказала, что они с мужем ждут появления малыша на свет в конце июля или в начале августа.