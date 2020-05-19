Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha планирует возобновить концертную деятельность к концу этого года.

Украинская певица Alyosha заявила о возобновлении концертной деятельности к концу 2020 года, сообщив при этом об отмене концертов в трех украинских городах – Миргороде, Черкассах и Одессе. Об этом она рассказала в Instagram.

"Ситуация в мире внесла свои коррективы в мой четкий тайминг между концертами и появлением на свет третьей топольки. Сейчас беременность и рождение ребенка вышли на первый план, но это значит только одно: моя жажда петь для вас будет просто сумасшедшей", – написала Alyosha.

Певица также обнародовала новый график концертов, подчеркнув, что зрители, которые купили билеты на ее выступления в Одессе, Черкассах и Миргороде, смогут вернуть их в кассы.

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре станут многодетными родителями. В интервью изданию "Факты" певица рассказала, что они с мужем ждут появления малыша на свет в конце июля или в начале августа.