"Чтобы в роддоме не узнали". Беременная Alyosha показала, как выглядит брюнеткой

Беременная третьим ребенком украинская певица Alyosha показала фото со стрижкой каре.

Alyosha: Примерила новый образ. Угадаете, для чего? Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила снимок, для которого позировала в образе брюнетки, с каре и челкой. На фото певица запечатлена с красной помадой.

"Примерила новый образ. Угадаете, для чего?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Приміряла новий образ. Вгадаєте для чого?) Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 3 Июл 2020 в 10:04 PDT

"Чтобы в роддоме не узнали", – предположила iuliiaiaremii4.

"Кино или клип", – отметила dashatysak.

"Очень красиво! Я сначала подумала, что для "Танцев со звездами", но какие сейчас "Танцы со звездами"..." – прокомментировала ksufanantytilialyoshi.

Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.