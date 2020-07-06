"Чтобы в роддоме не узнали". Беременная Alyosha показала, как выглядит брюнеткой

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила снимок, для которого позировала в образе брюнетки, с каре и челкой. На фото певица запечатлена с красной помадой.
"Примерила новый образ. Угадаете, для чего?" – спросила она.
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"Чтобы в роддоме не узнали", – предположила iuliiaiaremii4.
"Кино или клип", – отметила dashatysak.
"Очень красиво! Я сначала подумала, что для "Танцев со звездами", но какие сейчас "Танцы со звездами"..." – прокомментировала ksufanantytilialyoshi.
Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.