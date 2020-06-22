"Лучший друг, любовник и человек". Alyosha показала поцелуй с мужем

Украинская певица Alyosha поздравила с днем рождения супруга, музыканта Тараса Тополю.

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото поцелуя с супругом, фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.

"Каждая женщина подсознательно выбирает именно того человека, который является лучшим отцом для детей! А значит и прочную опору, лучшего друга, лучшего любовника и человека, с которым хочется прожить счастливую жизнь, и которому доверяешь на все 100%! Я невероятно счастлива, что мой любимый муж и папа наших очаровательных детей именно ты! С Днем рождения, любимый, и с Днем отца! Дорогие отцы, наши учителя и наша мудрость, с вашим днем, поздравляю! Пусть у каждого папы будут счастливы и здоровы детки!" – написала она.

Alyosha и Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.