"Лучший друг, любовник и человек". Alyosha показала поцелуй с мужем

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото поцелуя с супругом, фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.
"Каждая женщина подсознательно выбирает именно того человека, который является лучшим отцом для детей! А значит и прочную опору, лучшего друга, лучшего любовника и человека, с которым хочется прожить счастливую жизнь, и которому доверяешь на все 100%! Я невероятно счастлива, что мой любимый муж и папа наших очаровательных детей именно ты! С Днем рождения, любимый, и с Днем отца! Дорогие отцы, наши учителя и наша мудрость, с вашим днем, поздравляю! Пусть у каждого папы будут счастливы и здоровы детки!" – написала она.
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Кожна жінка підсвідомо обирає саме того чоловіка, якии * є наи * кращим батьком для дітеи * ! А значить і міцну опору, наи * кращого друга, наи * кращого коханця і людину, з якою хочеться прожити щасливе життя, і якіи * довіряєш на всі 100%! Я неи * мовірно щаслива, що міи * кохании * чоловік і тато наших чарівних діток саме ТИ! З Днем народження, кохании * @tarastopolia , та з днем батька! Дорогі татусі, наші вчителі і наша мудрість, з вашим днем, вітаю! Нехаи * у кожного тата будуть щасливі та здорові дітки!!!!
Alyosha и Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.