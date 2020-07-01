Как звучит "Летний дождь" Талькова на украинском языке? Alyosha опубликовала видео

Украинская певица Alyosha исполнила украинский вариант песни "Летний дождь" покойного российского певца Игоря Талькова.

Alyosha: Сейчас жаркие дни. Уже скучаю по последнему ливню Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила ролик, в котором запечатлена сидящей на лужайке в красном платье со следами от капель дождя.

"Сейчас жаркие дни. Уже скучаю по последнему ливню", – написала она.

Alyosha в ролике исполнила украинский вариант песни "Летний дождь" покойного российского певца Игоря Талькова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Зараз спекотні дні. Вже сумую за останньою зливою... Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 27 Июн 2020 в 9:53 PDT

6 октября 1991 года Игорь Тальков в возрасте 34 лет был убит во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах.

Alyosha вскоре станет мамой в третий раз.

Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.