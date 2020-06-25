"Животик – словно двойня там живет". Беременная Alyosha показала тело в облегающем платье

Беременная третьим ребенком украинская певица Alyosha показала свою прогулку в лесу.

Alyosha: Какая сегодня ясная и солнечная погода! Отличный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото, для которого позировала в черном облегающем платье, находясь на позднем сроке беременности.

"Какая сегодня ясная и солнечная погода! Отличный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку", – написала она.

На фото певица запечатлена в лесистой местности.

Подписчики исполнительницы отреагировали на ее пост.

"Животик – словно двойня там живет", – отметила dmitrievna1012.

"Беременность вам очень идет", – прокомментировала tatianastankevich.

Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.