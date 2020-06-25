"Животик – словно двойня там живет". Беременная Alyosha показала тело в облегающем платье

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото, для которого позировала в черном облегающем платье, находясь на позднем сроке беременности.
"Какая сегодня ясная и солнечная погода! Отличный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку", – написала она.
На фото певица запечатлена в лесистой местности.
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Яка сьогодні ясна та сонячна погода! Чудовий привід, щоб вдягнути капелюшок на прогулянку) *
Подписчики исполнительницы отреагировали на ее пост.
"Животик – словно двойня там живет", – отметила dmitrievna1012.
"Беременность вам очень идет", – прокомментировала tatianastankevich.
Певица замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги рассказали, что вскоре станут многодетными родителями. Они сообщили, что ждут девочку.