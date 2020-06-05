"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео

Украинская певица Alyosha вместе со своими детьми исполнила песню на музыку композитора Мирослава Скорика.

Alyosha: Мы должны знать, уважать и гордиться нашими людьми и их невероятным творчеством Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в Instagram разместила видео, в котором вместе с сыновьями Романом и Марком исполнила песню "Намалю", автором мелодии которой является композитор Мирослав Скорик.

"Мы должны знать, уважать и гордиться нашими людьми и их невероятным творчеством. Мирослав Скорик – гениальный музыкант – будет жить вечно в произведениях, которые любят и которыми восхищаются люди во всем мире! Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!" – написала она.

Мирослав Скорик умер 1 июня.

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями. Супруги сообщили, что ждут девочку