Беременная в третий раз певица Alyosha намекнула на двойню

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото, на котором в профиль демонстрирует свой живот.
"Сколько девочек на этом снимке?" – спросила у фолловеров артистка.
"Неужели три?" – отреагировали на вопрос артистки подписчики, подразумевая, что певица ждет двойню.
"Думаю, три", – комментируют публикацию пользователи социальной сети.
"Две или три", – считают фолловеры.
Alyosha все комментарии под публикацией оставила без ответа. Вместе с тем, в середине мая певица призналась, что супруг, узнав о третьей беременности, хотел, чтобы она родила двойню.
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Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями. Супруги сообщили, что ждут девочку.