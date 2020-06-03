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03 июня, 2020
 
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Беременная в третий раз певица Alyosha намекнула на двойню

Украинская певица Alyosha обнародовала снимок, на котором позирует в обтягивающем платье черного цвета. Подписчики предположили, что певица беременна двойней. Ранее Alyosha говорила, что ее муж Тарас Тополя, узнав о третьей беременности, хотел, чтобы она родила двойню.

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В конце апреля супруги сообщили, что скоро станут многодетными родителями
В конце апреля супруги сообщили, что скоро станут многодетными родителями
Фото: alyoshasinger / Instagram

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото, на котором в профиль демонстрирует свой живот. 

"Сколько девочек на этом снимке?" – спросила у фолловеров артистка.

"Неужели три?" – отреагировали на вопрос артистки подписчики, подразумевая, что певица ждет двойню. 

"Думаю, три", – комментируют публикацию пользователи социальной сети. 

"Две или три", – считают фолловеры.

Alyosha все комментарии под публикацией оставила без ответа. Вместе с тем, в середине мая певица призналась, что супруг, узнав о третьей беременности, хотел, чтобы она родила двойню.

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями. Супруги сообщили, что ждут девочку.

Теги: Украина, беременность, Alyosha, Тарас Тополя, певица, роды
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