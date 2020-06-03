Беременная в третий раз певица Alyosha намекнула на двойню

Украинская певица Alyosha обнародовала снимок, на котором позирует в обтягивающем платье черного цвета. Подписчики предположили, что певица беременна двойней. Ранее Alyosha говорила, что ее муж Тарас Тополя, узнав о третьей беременности, хотел, чтобы она родила двойню.

В конце апреля супруги сообщили, что скоро станут многодетными родителями Фото: alyoshasinger / Instagram

Беременная в третий раз украинская певица Alyosha в Instagram разместила фото, на котором в профиль демонстрирует свой живот.

"Сколько девочек на этом снимке?" – спросила у фолловеров артистка.

"Неужели три?" – отреагировали на вопрос артистки подписчики, подразумевая, что певица ждет двойню.

"Думаю, три", – комментируют публикацию пользователи социальной сети.

"Две или три", – считают фолловеры.

Alyosha все комментарии под публикацией оставила без ответа. Вместе с тем, в середине мая певица призналась, что супруг, узнав о третьей беременности, хотел, чтобы она родила двойню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Скільки дівчат на цьому фото? Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 2 Июн 2020 в 9:14 PDT

Alyosha и ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя, воспитывают двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015). 28 апреля супруги сообщили, что вскоре они станут многодетными родителями. Супруги сообщили, что ждут девочку.